Сенатор Пушков ответил Зеленскому на смехотворные рассуждения о "Спутнике V"

Президент Украины Владимир Зеленский заявлениями о российской вакцине "Спутник V" может выставить Украину перед ЕС в неловком положении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлениями о российской вакцине "Спутник V" может выставить Украину перед ЕС в неловком положении.

Такое заявление сделал член Совета Федерации РФ Алексей Пушков, пишет ФАН. По его словам, украинский лидер "страдает" политической близорукостью. Иными словами, не может думать наперед. Российский препарат в скором времени может получить одобрение европейского регулятора. Никакого плана действий на этот случай Зеленский не имеет. Президенту придется или в срочном порядке признавать вакцину, или повторять за министром Кулебой, который называет обсуждения покупки "Спутника V" "гибридной дискуссией".

"Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны", — отметил Пушков в Telegram-канале.

Украинский президент ранее объяснил отказ Киева от разработки НИЦ Гамалеи отсутствием гарантий продуктивности. Он также отметил, что украинцы не кролики, а Москве нужно вакцинировать все население страны.