Сотрудники признанной иноагентом организации ФБК не рассматриваются Западом в качестве серьезных политических фигур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сотрудники признанной иноагентом организации ФБК не рассматриваются Западом в качестве серьезных политических фигур, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Данные лица используются в качестве инструмента и не рассматриваются как личности и серьезные политические фигуры, заявила Захарова. Сотрудники ФБК для запада являются инструментом "бесконечного давления и влияния" на Россию.

Так она прокомментировала в эфире РЕН ТВ онлайн-встречу представителей западных стран с соратниками блогера Алексея Навального. Мероприятие прошло на базе постосянного предствительства Польши при Евросоюзе. Ее участниками стали глава сети региональных "штабов Навального" Леонид Волков и исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков.

Накануне Федеральное агентство новостей сообщало, что Ашурков связан с британской разведкой. Соответствующее расследование провели журналисты RT.