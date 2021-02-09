Проживание Навального во Фрайбурге обошлось Чичваркину почти в 16 тыс. евро

Алексей Навальный во время пребывания в немецком городе Фрайбург проживал с семьей в элитном доме. Аренду дорогостоящего жилья на себя взял российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

Алексей Навальный во время пребывания в немецком городе Фрайбург проживал с семьей в элитном доме. Аренду дорогостоящего жилья на себя взял российский бизнесмен Евгений Чичваркин.

Имя благодетеля в эфире одного их телеканалов озвучил глава сети региональных штабов блогера Леонид Волков. По его словам, аренда дома обошлась предпринимателю в 15 580 евро, передает Федеральное агентство новостей. Неспроста Чичваркин наряду с мультимиллионерами Дмитрием и Борисом Зимиными назван одним из главных финансовых источников Навального и ФБК (признан в РФ иноагентом).

"Семья Алексея оставалась там достаточно долгое время", — добавил Волков.

После незаконных акций в поддержку блогера 23 января на счету Волкова появилась крупная сумма почти в 2,5 млн рублей. За несколько дней до этого в общей сложности ему перевели около 6,5 млн рублей. Средства могли быть частью вознаграждения за организацию несанкционированных демонстраций в России.