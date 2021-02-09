Трухачев: Евросоюз сам виноват в том, что перестал быть авторитетом для России

Заявления Жозепа Борреля по итогам его визита в Москву показали, что именно отказ российских властей разговаривать с Евросоюзом подобострастно, глядя на Брюссель снизу вверх, и не устраивает европейцев в поведении России.

Заявления Жозепа Борреля по итогам его визита в Москву показали, что именно отказ российских властей разговаривать с Евросоюзом подобострастно, глядя на Брюссель снизу вверх, и не устраивает европейцев в поведении России.

Об этом в материале для газеты «Взгляд» рассуждает кандидат исторических наук, политолог Вадим Трухачев.

По его словам, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, озвучив в адрес России множество обвинений и сетований о «неправильном поведении» Москвы, не нашел даже нескольких слов, чтобы рассказать о тех ошибках, которые в диалоге с РФ допустили европейские политики.

«Даже исходя из того, что, когда отношения плохие – редко виноватой может быть только одна сторона. Заявления Борреля наглядно показали, что именно не устраивает Евросоюз в поведении России – что российские власти не разговаривают с ними подобострастно, не смотрят снизу вверх. Они не спешат по малейшему окрику выполнять «распоряжения» ЕС», — пишет политолог.

Но одно из заявлений Борреля оказалось совершенно справедливым, признает Трухачев. А именно его слова о том, что Россия и ЕС друг от друга отдаляются.

Кроме того, глава дипломатии ЕС частично правильно рассуждает и о ценностях, правда, в этом вопросе он все же передергивает. Россия, по словам политолога, несмотря на слова Борреля, не считает «экзистенциальной угрозой» для себя ни сам Евросоюз, ни демократические ценности. Россию просто не устраивает то, в какой форме ей эти ценности пытаются навязать, а также то, что Европа не учитывает российских интересов.

К тому же, отмечает Трухачев, Евросоюз в его нынешнем состоянии, не может служить для России положительным примером.

«Миграционный кризис и иммигрантские гетто, приведшие к многочисленным терактам, должны служить образцом? Или однополые браки и изъятие детей у собственных родителей, которыми недовольны многие и в самых «передовых» странах? Или неспособность обеспечить свое население нормальной прививкой от коронавируса, когда все деньги и технологии имеются в избытке? А уж насчет прав человека, и Россия много чего может Евросоюзу объяснить», — подчеркивает эксперт.

По словам политолога, Евросоюз сам повернул ситуацию таким образом, что, долгое время являясь для России авторитетом и образцом, сейчас перестал им быть.

Европейские политики удивляется тому, какую холодную встречу оказали в Москве главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю, хотя сами годами подрывали отношения с Россией

«Вот уж действительно – надо бы господину Боррелю в своем главу бревно поискать. И прекратить разговаривать с Россией менторским тоном. Чем больше этого тона – тем дальше она будет от Европы», — заключает Вадим Трухачев.

Напомним, визит верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в Москву продолжался с 4 по 6 февраля 2021 года. И именно в это время МИД РФ объявил о высылке из России отдельных европейских дипломатов, принимавших участие в незаконных акциях протеста, прошедших в ряде российских городов в конце января.