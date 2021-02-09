Конструкторы ОКБ «Сухой» создали для Су-57 автоматизированную кабину

Конструкторам Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) удалось создать для новейшего российского истребителя Су-57 максимально автоматизированную кабину, которая позволит пилоту сосредоточится на поиске и атаке вражеских целей.

Конструкторам Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) удалось создать для новейшего российского истребителя Су-57 максимально автоматизированную кабину, благодаря чему пилот во время полета сможет сосредоточится не на управлении самолетом, а на поиске и атаке вражеских целей.

Об этом пишет издание «Новые горизонты», приводя заявление главы отдела кабин Опытного конструкторского бюро компании «Сухой» Никиты Дорофеева, по словам которого в число главных требований к эргономике кабины истребителя пятого поколения Су-57 входят автоматизация, интеллектуальная поддержка и комплексирование информации.

«Теоретически летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, а осуществлять поиск и атаку целей. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован», — рассказал Дорофеев.

Также в материале «Новых горизонтов» говорится, что истребитель Су-57 оснащен многофункциональными индикаторами, назначение которых передавать пилоту большой объем информации о работе или остановке систем самолета.

Кроме того, истребитель пятого поколения оборудован системой интеллектуальной поддержки, предназначенной для помощи летчику в выполнении поставленных задач. Данная система способна не просто анализировать для летчика текущую обстановку, но и создавать прогноз развития событий.

Напомним, ранее американские военные признали, что у новейшего истребителя ВВС США F-35, созданного с применением стелс-технологий, в условиях реального боя не будет никаких шансов против российского истребителя Су-57.