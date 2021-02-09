Россиянам могут разрешить вкладывать маткапитал в ценные бумаги

Власти России обсудили возможность инвестирования материнского капитала в финансовые или брокерские продукты.

Власти России обсудили возможность инвестирования материнского капитала в финансовые или брокерские продукты.

Вероятность инвестирования средств материнского капитала в ценные бумаги и облигации, которые выпущены госкомпаниями или госбанками, обсудили в рамках совещания при участии первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Нововведение рассматривается как один из методов стимуляции инвестиционных компаний физическими лицами на рынке капитала для реализации проектов с долговременным финансированием. Известно, что выводить средства при продаже бумаг нельзя. Семья будет получать процентный доход от облигаций или вклада исключительно на руки.

"Этот вопрос требует бережного отношения, поскольку касается доходов российских семей с детьми. И рассматриваемые варианты должны быть без рисков по отношению к материнскому капиталу. Как только будет сформирована официальная позиция по этому вопросу, мы ее представим", — объяснила первый замминистр экономического развития РФ Андрея Иванова.

В Минэкономразвития отметили, что разработка в первую очередь ориентирована на сбережение и увеличение средств маткапитала. По данным Минтруда, предложение по расширению применения материнского капитала в ведомство еще не поступило.