Строительство "СП-2" на территории Дании планируют завершить в апреле

Прокладка двух нитей трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании должна завершиться уже в апреле этого года.

Прокладка двух нитей трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании должна завершиться уже в апреле этого года.

Прежде планировалось, что продолжение строительства газопровода возобновится 15 января 2021 года, а сроки завершения известны не были.

Участие в строительстве все также принимает трубоукладчик "Фортуна", строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман". Укладка труб в Дании началась 6 февраля.

Все разрешения от местного регулятора "Фортуна" получила в конце прошлого года. О переносе работ по техническим причинам 15 января сообщил Nord Stream 2 AG. Через четыре дня в отношении трубоукладчика и его владельца Соединенными Штатами были введены санкции.