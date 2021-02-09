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0:55   9 Февраля 2021
Экономика

Строительство "СП-2" на территории Дании планируют завершить в апреле

Строительство "СП-2" на территории Дании планируют завершить в апреле

Прокладка двух нитей трубопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Дании должна завершиться уже в апреле этого года.

Прежде планировалось, что продолжение строительства газопровода возобновится 15 января 2021 года, а сроки завершения известны не были.

Участие в строительстве все также принимает трубоукладчик "Фортуна", строительные суда "Балтийский исследователь" и "Мурман". Укладка труб в Дании началась 6 февраля.

Все разрешения от местного регулятора "Фортуна" получила в конце прошлого года. О переносе работ по техническим причинам 15 января сообщил Nord Stream 2 AG. Через четыре дня в отношении трубоукладчика и его владельца Соединенными Штатами были введены санкции.

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#дания #СП-2 #фортуна

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