Джо Байден провел телефонные переговоры с главой правительства Индии

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главой правительства Индии Нарендрой Моди обсудил "укрепление региональной архитектуры".

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с главой правительства Индии Нарендрой Моди обсудил "укрепление региональной архитектуры".

Диалог происходил в рамках формата Четырехстороннего диалога по безопасности с Австралией и Японией. Стороны договорились о продолжении сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Лидеры двух стран обсудили тему борьбы с коронавирусной инфекцией. Также страны намерены сотрудничать в сфере изменения климата и восстановления мировой экономики. Байден и Моди осудили военный переворот в Мьянме и призвали соблюдать демократические процессы.