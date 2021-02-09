Депутат Федоров назвал Навального немецким оружием против России

Блогер Алексей Навальный стал для Германии оружием против России, которое должно помочь взять реванш за проигрыш во Второй мировой войне.

Блогер Алексей Навальный стал для Германии оружием против России, которое должно помочь взять реванш за проигрыш во Второй мировой войне.

Такое мнение в интервью ФАН выразил депутат Государственной думы и лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров. Он уверен, что команда Навального не просто так выбрала именно ФРГ. Руководство страны, по мнению политика, "в восторге от критических оценок блогера" и публичных заявлений.

"Надо признать, что Навальный является серьезным проектом для германского правительства: и самолеты за ним посылают, и канцлер к нему в палату ходит, и во дворце казенном он живет. Теперь потомки "капитулянтов" пытаются его руками взять реванш за свой проигрыш", — отметил парламентарий.

Федоров рассказал, что ФРГ и Запад при посредничестве Навального планируют реализовать решение Европейского парламента о пересмотре итогов Второй мировой войны, на которых строится сегодняшнее международное право.

"Соединенные Штаты, которые строят однополярный мир, крайне им недовольны. И теперь их союзники вроде Германии ставят себе целью идеологически расшатать ситуацию, используя влияние блогера на молодежь как на наиболее активную часть населения РФ" – добавил Федоров.

Он убежден, что россияне имеют очень хорошую историческая память, а Запад зря питает на этот счет иллюзии. Стоит отметить, что за поправки в Конституцию 1 июля 2020 года проголосовали более 80% населения России.