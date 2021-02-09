Депутат Федоров назвал Навального немецким оружием против России
Блогер Алексей Навальный стал для Германии оружием против России, которое должно помочь взять реванш за проигрыш во Второй мировой войне.
Такое мнение в интервью ФАН выразил депутат Государственной думы и лидер Национально-освободительного движения Евгений Федоров. Он уверен, что команда Навального не просто так выбрала именно ФРГ. Руководство страны, по мнению политика, "в восторге от критических оценок блогера" и публичных заявлений.
"Надо признать, что Навальный является серьезным проектом для германского правительства: и самолеты за ним посылают, и канцлер к нему в палату ходит, и во дворце казенном он живет. Теперь потомки "капитулянтов" пытаются его руками взять реванш за свой проигрыш", — отметил парламентарий.
Федоров рассказал, что ФРГ и Запад при посредничестве Навального планируют реализовать решение Европейского парламента о пересмотре итогов Второй мировой войны, на которых строится сегодняшнее международное право.
"Соединенные Штаты, которые строят однополярный мир, крайне им недовольны. И теперь их союзники вроде Германии ставят себе целью идеологически расшатать ситуацию, используя влияние блогера на молодежь как на наиболее активную часть населения РФ" – добавил Федоров.
Он убежден, что россияне имеют очень хорошую историческая память, а Запад зря питает на этот счет иллюзии. Стоит отметить, что за поправки в Конституцию 1 июля 2020 года проголосовали более 80% населения России.