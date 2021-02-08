Оптовая стоимость подсолнечника и масла в России достигла рекорда

Оптовая стоимость подсолнечника и подсолнечного масла увеличились на 1325 и 2825 рублей за тонну соответственно.

Оптовая стоимость подсолнечника и подсолнечного масла увеличились на 1325 и 2825 рублей за тонну соответственно.

Теперь цена за тонну масла составляет 95 500 рублей, а за подсолнечник доходит до 42 725 рублей.

"Рынок укрепляется на фоне продолжающегося роста мировых цен на растительные масла и возобновления активных закупок сырья маслозаводами", — сообщили в компании "Совэкон" по данным ТАСС.

Обе цифры достигли рекордной отметки. Специалисты связывают скачок показателей с глобальным ростом цен на масла растительного происхождения в мире. Например, только за полтора месяца текущего года соевое масло выросло в стоимости на 4%.

Недавно стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил новую, гибкую систему экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень. Она вступит в силу 2 июня. Таким образом, цена будет выстраиваться в зависимости от мировой стоимости на зерновые культуры.