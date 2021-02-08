Мишустин утвердил формулу расчета экспортной пошлины на зерновые культуры

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее формулу расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года.

Российский премьер Михаил Мишустин подписал постановление, утверждающее формулу расчета гибкой экспортной пошлины на пшеницу, кукурузу и ячмень со 2 июня 2021 года.

Такое заявление сделали в пресс-службе Правительства РФ. Отмечается, что новый формат вводится в рамках механизма зернового демпфера, который был создан по поручению президента.

"Участникам рынка новая система даст возможность точнее просчитывать свою экономику, вести планирование на долгосрочный период. Зерновой демпфер также позволит предотвратить перенос колебаний мировых цен на внутренний рынок", — говорится в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, пошлина не будет взиматься в отношении пшеницы при мировой цене до 200 долларов за тонну. Если цена превысит эту сумму, пошлина составит 70% от разницы мировой и базовой цены. Индикатор для ячменя и кукурузы установлен на уровне 185 долларов за тонну.