Сергей Лавров пригласил председателя ливийского Президентского совета в Москву

Глава российского МИД Сергей Лавров пригласил председателя Президентского совета Ливии Мухаммаду Юнису аль-Манфи в Москву.

Глава российского МИД Сергей Лавров пригласил председателя Президентского совета Ливии Мухаммаду Юнису аль-Манфи в Москву.

Пресс-секретарь руководителя временного органа исполнительной власти Хамед Зави подчеркнул, что РФ поддержала переходное правительство североафриканской страны. Аль-Манфи недавно приступил к исполнению обязанностей председателя Президентского совета, пишет ФАН.

Состав переходного правительства ранее был определен участниками Форума политического диалога по Ливии в процессе голосования в Женеве. Также был выбран премьер-министр. Ожидается, что такие назначения помогут Ливии провести национальные выборы. Они запланированы на 24 декабря 2021 года.