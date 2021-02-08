Большая часть американцев сомневается в процветании демократии в США

Практически половина населения США сомневается в процветании демократии в США. О таких данных свидетельствует результаты опроса.

Практически половина населения США сомневается в процветании демократии в США. О таких данных свидетельствует результаты опроса.

С жителями общались сотрудники Associated Press совместно с Национальным центром изучения общественного мнения при университете Чикаго. Из всех опрошенных только 16% американцев заявили, что демократия функционирует хорошо или очень хорошо. 45% респондентов раскритиковали действия властей по этому направлению. По их мнению, демократия не функционирует должным образом. Также 38% думают, что работает она лишь отчасти.

В исследовании говорится, что показатель снизился особенно среди сторонников Республиканской партии США. Издание связывает это с заявлениями бывшего президента страны Дональда Трампа о фальсификации президентских выборов.