Андрей Кончаловский объяснил, в каком случае оставит без ролей Юлию Высоцкую

Режиссер Андрей Кончаловский в интервью телеведущей Ксении Собчак заявил, что ограничил выбор ролей для своей супруги, артистки Юлии Высоцкой. Причиной послужил возраст актрисы.

Режиссер Андрей Кончаловский в интервью телеведущей Ксении Собчак заявил, что ограничил выбор ролей для своей супруги, артистки Юлии Высоцкой. Причиной послужил возраст актрисы.

Недавно телеведущая Ксения Собчак пригласила в эфир YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" режиссера Андрея Кончаловского. В беседе с драматургом светская львица упомянула главную звезду многих картин постановщика, его супругу Юлию Высоцкую. По словам Кончаловского, она является не только его любимой артисткой, но и музой.

Телеведущая обратила внимание, что 47-летняя кинозвезда не молодеет. По мнению Собчак, скоро возраст не позволит ей органично смотреться на первых ролях в будущих проектах режиссера. В ответ на это Кончаловский лишь ответил, что если артистка не подойдет на роль, он не станет снимать ее.

"Она умный, рациональный, понимающий человек. Кроме того, есть масса ролей, которые можно играть и в возрасте", — отметил кинорежиссер.

Кончаловский заявил, что он убежден: работу и личную жизнь необходимо строго разделять. Поэтому драматург старается трезво оценивать возможности и навыки своих актеров. Режиссер подчеркнул, что не делает исключения даже для любимой супруги.