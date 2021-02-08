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20:52   8 Февраля 2021
Политика

Глава МИД РФ поздравил нового премьер-министра Ливии с избранием на должность

Глава МИД РФ поздравил нового премьер-министра Ливии с избранием на должность

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров побеседовал по телефону с председателем Президентского совета Ливии Мухаммадом Юнисом аль-Манфи и премьер-министром Ливии Абд аль-Хамидом.

Глава российского дипломатического ведомства поздравил ливийских политиков с избранием на их должности. Федеральное агентство новостей уточнило, что выборы прошли в рамках Форума ливийского политического диалога под эгидой ООН.

В ответ Мухаммад Юнис аль-Манфи и Абд аль-Хамид поблагодарили в лице Сергея Лаврова Россию за конструктивную роль в урегулировании ливийского кризиса. Благодаря этому 5 февраля состоялось голосование, определившее состав Президентского совета Ливии до общенациональных выборов 24 декабря 2021 года.

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#лавров #ливия #ливийский кризис

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