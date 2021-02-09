Сатановский дерзко отреагировал на очередную порцию претензий Украины к РФ

Нынешние украинские власти живут в вымышленном мире, считая, что они всегда и во всем поступают правильно, в то время, как все проблемы их страны всегда происходят от России. А МИД Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой окончательно свихнулся.

Нынешние украинские власти живут в вымышленном мире, считая себя непогрешимыми и поступающими всегда правильно, в то время, как все проблемы их страны во все времена происходили от России. А МИД Украины во главе с министром Дмитрием Кулебой просто окончательно свихнулся.

Такое мнение в личном блоге высказал известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский, комментируя опасения украинского Министерства иностранных дел, что после отключения трех местных оппозиционных каналов Киев может столкнуться с какими-то неприятностями со стороны России.

Сообщая об этом, Сатановский удивляется, какое отношение Россия имеет к отключению на Украине телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. И почему в таком случае, Украина ждет от России неприятностей именно за это, а не за другие, действительно враждебные шаги Киева – например, за отказ соблюдать Минские соглашения, за героизацию петлюровцев и бандеровцев, за иски против России в международных судах и постоянные экономические аферы, за провокации вокруг Крыма и Крымского моста, за преступную дерусификацию Украины, которая наряду с водной и энергетической блокадами Крыма имеет шанс быть признанной преступлением против человечности и расследоваться международным трибуналом, за войну в Донбассе – почему за все это Киев не ждет от Москвы неприятностей, а за украинские телеканалы, закрытые президентом Зеленским ждет?

«Прости, Господи, идиотов… Хотя, если начальство украинское так и продолжит бредни Вашингтонского обкома в качестве истины в последней инстанции воспринимать, понять его можно. Тут и здоровый свихнется», — отмечает политолог.

При этом Сатановский отмечает, что не совсем понятно, чего же хочет от России современная Украина со всеми ее «политическими заморочками». Если они там хотят, чтобы России не было, так не дождутся. А если хотят, чтобы Москва про них забыла, так это не получается, потому что они же сами и не дают про себя забыть.

«Пристают, как банный лист к заднице. Гундосят и гундосят. Свербят и свербят. Питюкают и питюкают. Нет бы, Байдену крутили голову, раз он теперь их Самый Главный Начальник. Так ведь нет, опять к нам», — иронизирует эксперт.

По его словам, украинские власти в своей занудливости и назойливости похожи на еврея из старого анекдота, который не мог выбрать жену и приставал со своими сомнениями к раввину. Одна невеста была красивая, но бедная, а другая некрасивая, но богатая. Но та, которая бедная, она помимо того, что красавица, еще и умная, и работящая, но все-таки бедная. А та, которая богатая, не просто некрасивая, а еще и глупая, ленивая и злая, но все же богатая…

«И так он раввина выбесил, что тот сказал: "Иди, крестись. Попу морочить голову будешь", — закончил Сатановский анекдот. — Вот и с МИДом украинским так же, точь в точь. Ну, есть у вас проблемы — идите с ними в Вашингтон. Или в Брюссель. Или в Берлин, Париж, Варшаву. К нам-то с ними и насчет них, чего лезть? Сами разбирайтесь».

Кроме того, добавляет эксперт в заключение, лучше всего было бы, если бы украинский МИД всем своим составом пошел по известному и короткому, но непечатному адресу, и нигде не останавливался по пути.