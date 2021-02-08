Экс-муж Юлии Началовой назвал "подлым" документальный фильм о певице

Экс-супруг музыкальной исполнительницы Юлии Началовой, певец Дмитрий Ланской возмутился документальным фильмом Первого канала о последних днях жизни артистки.

Экс-супруг музыкальной исполнительницы Юлии Началовой, певец Дмитрий Ланской возмутился документальным фильмом Первого канала о последних днях жизни артистки.

Картина, которая создавалась в сотрудничестве с семьей Началовой, была представлена как подлинная история артистки. По мнению же Ланского, это не что иное, как "подлая" история, после просмотра которой бывший возлюбленный испытал "испанский стыд".

"Это не подлинная история, как неоднократно было произнесено, а подлая история для создания хайпа и рейтингов, бросающая мрачную тень на светлую память о Юлии Началовой", — заявил Ланской в видеоролике, который опубликовал на YouTube.

Певца возмутило, что создатели фильма представили его как тирана, вечно заставлявшего Началову худеть, из-за чего у артистки начались проблемы со здоровьем. Ланской также разгневался из-за участия родных певицы в этом "фарсе". По его словам, память о Началовой достойна лучшего воплощения на экране.