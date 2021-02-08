Экс-депутат Европарламента не видит смысла в уничтожении русскоязычных СМИ в Латвии

Закрытие российских каналов в Латвии не заставит русскоязычных жителей смотреть ТВ на латышском языке. Об этом заявил Сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов

Закрытие российских каналов в Латвии не заставит русскоязычных жителей смотреть ТВ на латышском языке. Об этом заявил Сопредседатель партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии на год запретил ретрансляцию телеканала "Россия-РТР"​​​. Также с 1 февраля прекратили вещание сразу несколько крупных каналов: ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), "НТВ Мир", "Рен ТВ Балтия", "Кинокомедия" и "Киномикс".

"Это результат уничтожения новостной службы единственного местного русскоязычного канала ПБК и русского вещания государственного латвийского ТВ. Прошедший год прошел под знаком уничтожения местного русскоязычного вещания, которое еще недавно служило главным источником новостей о Латвии и мире", — сказал экс-депутат Европарламента.

Власти Латвии насильно пытаются навязать единое информационное пространство на латышском языке. Если так будет продолжаться дальше, то вся аудитория может уйти в интернет, говорит Митрофанов.