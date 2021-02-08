Заразившийся коронавирусом Пригожин резко высказался в адрес Шнурова

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в очередной раз негативно высказался в адрес лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

Продюсер и супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин в очередной раз негативно высказался в адрес лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

Оказавшийся в инвалидной коляске Иосиф Пригожин не стал подбирать слова, когда представители прессы спросили его о Сергее Шнурове. Известно, что исполнитель еще в прошлом году посвятил продюсеру несколько колких стихотворений на тему бедности знаменитостей.

В беседе с радиостанцией "Говорит Москва", супруг Валерии нецензурно описал свое отношение к шоумену после просьбы прокомментировать информацию о поступающих угрозах. Пригожин не только осыпал оскорблениями лидера группы "Ленинград", но и прошелся по его профессиональному поприщу.

При этом продюсер подчеркнул, что сейчас его интересует только свое здоровье. Ведь совсем недавно он перенес коварный коронавирус в тяжелой форме, поэтому говорить о шоумене не желает.