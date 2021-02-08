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20:31   8 Февраля 2021
Политика

Захарова упрекнула иностранных дипломатов в удалении комментариев в соцсетях

Захарова упрекнула иностранных дипломатов в удалении комментариев в соцсетях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ее западные коллеги регулярно чистят комментарии в своих социальных сетях.

По его словам, в этом заключается основное отличие между аккаунтами в социальных сетях российского внешнеполитического ведомства и их зарубежных коллег. Люди должны иметь возможность выражать свою точку зрения, подчеркнула Захарова.

"Мы никогда не модерировали и не собираемся модерировать точку зрения, в этом наше отличие от западных коллег, которые подчищают все капитально", — сказала она.

Кроме того, Захарова добавила, что модерируются исключительно те комментарии, которые противоречат российскому законодательству. К таким случаям она отнесла распространение экстремистского контента и прочих материалов, которые идут вразрез с законом.

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#захарова #мид #соцсети

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