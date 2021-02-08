Названы вероятные спонсоры дорогостоящего проживания Навального в Германии

Алексей Навальный потратил на проживание во Фрайбурге более 30 тысяч евро или около 2,6 млн рублей. Дом, в котором жил блогер, обнаружили журналисты телеканала "России-1".

Алексей Навальный потратил на проживание во Фрайбурге более 30 тысяч евро или около 2,6 млн рублей. Дом, в котором жил блогер, обнаружили журналисты телеканала "России-1".

Вероятными спонсорами роскошного житья Навального и его супруги были немецкие налогоплательщики. Дело в том, что он прибыл в Германию в статусе гостя канцлера, поэтому его содержание и охрану могли реализовывать именно на деньги простых граждан ФРГ, пишет "ПолитЭксперт".

В доме во Фрайбурге имелся бассейн, джакузи, камин, библиотека, несколько спален, шикарный вид из окна. Глава отдела расследований ФБК (признан в РФ иноагентом) Мария Певчих заявила в комментарии телеканалу, что этот роскошный дом якобы арендовали соратники Навального. Однако ее тут же подловили на лжи.

Общественный деятель Мария Бутина с иронией предположила, что в ближайшее время могут возникнуть персонажи, которые заявят, что оплатили жилье блогера. Она напомнила, что олигарх Евгений Чичваркин и экс-замминистра финансов Сергей Алексашенко утверждали, что отдали 49 тыс. евро за лечение Навального в берлинской клинике "Шарите".

"Ждем новых персонажей из-за бугра, которым спустят поручение взять на себя "оплату" еще 30 тыс. евро за проживание Алексея в доме люкс-класса в Германии, а также, главное, — за якобы документальный фильм (о "дворце" в Геленджике. — Прим. ред.)", — пошутила она.

Политолог Александр Сосновский также обратил внимание, что по данным "России-1", заказ на производство одного из материалов основателя ФБК пришел из Соединенных Штатов. Таким образом, по мнению политолога, пребывание блогера во Фрайбурге могло быть профинансировано элитами США.