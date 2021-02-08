Загулявшая москвичка оставила мужа без 1,5 млн рублей и аквариума с рыбками

Мужчина обратился в полицию с просьбой отыскать неверную жену, которая сбежала от него, прихватив не только крупную сумму, но и аквариум с любимыми рыбками.

Мужчина обратился в полицию с просьбой отыскать неверную жену, которая сбежала от него, прихватив не только крупную сумму, но и аквариум с любимыми рыбками.

Семейная драма разразилась еще в ноябре прошлого года. Вернувшись из командировки, 42-летний москвич обнаружил пустую квартиру. Мысль о краже отпала, а позднее выяснилось, что 41-летняя супруга обиженного мужчины ушла к новому ухажеру, подав заявление на развод.

Накопленные за долгие годы деньги и ювелирные украшения она решила забрать себе. Москвич несколько месяцев ждал, когда его супруга вернется домой или отдаст часть имущества, но вскоре пошел в полицию. Местонахождение неверной жены и похищенного пока неизвестно. Оперативники проводят проверку и разыскивают женщину, чтобы установить все детали случившегося.