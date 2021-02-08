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20:18   8 Февраля 2021
Политика

Жена лидера украинской партии ОПЗЖ попала в базу "Миротворца"

Жена лидера украинской партии ОПЗЖ попала в базу "Миротворца"

Жена украинского главы партии ОПЗЖ Оксана Марченко попала в базу данных «Миротворца».

На сайте говорится, что украинская телеведущая отрицает "российскую агрессию", участвует в "пропагандистских мероприятиях" России против Украины. Также жена Медведчука отрицает независимость украинского православия от РПЦ, пишет "Интерфакс — Украина".

Ранее президент Владимир Зеленский ввел санкции против трех украинских телеканалов и депутата от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака. СМИ прекратили вещание. ОПЗЖ начала импичмент Зеленского.

"Миротворец" — украинский сайт, созданный в 2014 году.

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#украина #миротворец #медведчук #Оксана Марченко

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