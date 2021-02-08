Американское руководство не смогло эффективно использовать блогера Алексея Навального в вопросе остановки строительства газопровода "Северный поток — 2".

Американское руководство не смогло эффективно использовать блогера Алексея Навального в вопросе остановки строительства газопровода "Северный поток — 2".

Судно "Фортуна" прибыло на место строительства последнего участка российского газопровода. Готовность проекта сейчас составляет 95%, несмотря на все старания американцев, сообщает Nation News.

США даже попытались привлечь для этой цели блогера Алексея Навального. Стоит отметить, что создатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан иноагентом в РФ) принимал участие в заседании Европарламента. Тогда он призвал страны ЕС ввести санкции против России. По итогам мероприятия парламентарии порекомендовали государствам союза немедленно прекратить строительство газопровода.

Однако это ни к чему не привело. Министр экономики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что не стоит смешивать экономические проекты с якобы "нарушением прав человека" в России. Таким образом США в очередной раз проиграли, сделав ставку на Навального.