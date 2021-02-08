Политолог сравнил нелепые оправдания Борреля с поведением российских "оппозиционеров"

Политолог Сергей Михеев в эфире "Вести FM" жестко раскритиковал уровень подготовки главы европейской дипломатии Жозепа Бореля перед визитом в Москву.

Политолог Сергей Михеев в эфире "Вести FM" жестко раскритиковал уровень подготовки главы европейской дипломатии Жозепа Бореля перед визитом в Москву.

По словам эксперта, дипломат выглядел нелепо, криворуко и как будто неуместно. Он также порассуждал об уровне российского и западного телевидения.

"Он выглядел просто жалко! Особенно когда разговор перешел в плоскость конкретных вопросов, аргументов и ответов. Ему показывают кадры подавления массовых беспорядков в демократической Норвегии, а следом наши протесты, и первые кадры выглядят намного жестче! А он никак не может подобрать слова, плывет, как и все они, как только речь заходит о конкретике, говорит "Я не успел, мне не предоставили всех данных". Вот поэтому современные либералы не любят ток-шоу!" — подчеркнул эксперт.

Михеев добавил, что в таких ток-шоу хоть как-то, но сталкиваются живые неподготовленные мнения.

"Но современным демократам гораздо удобнее заранее что-то записать, чтобы не вступать с оппонентами в прямую полемику, ведь тогда они поплывут! И российские "оппозиционеры" точно такие же", — указал политолог.

Однако Михеев посетовал, что Россия только сейчас смогла вывести многих западных лидеров на такой прямой и открытый диалог. По его словам, если бы подобная практика началась раньше, многих современных проблем удалось бы избежать, ведь большинство этих ложных идолов были бы развенчаны до того, как захватить неокрепшие разумы.