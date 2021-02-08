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20:08   8 Февраля 2021
Политика

Будете кусать локти: белорусов призвали получать российское гражданство

Будете кусать локти: белорусов призвали получать российское гражданство

Военно-политический эксперт Владимир Трухан объяснил, почему работающим в России белорусам стоит позаботиться о юридической составляющей своей деятельности.

По его словам, российское законодательство будет постепенно ужесточаться по отношению к трудовым мигрантам. Именно поэтому необходимо уже сейчас принять меры по получению гражданства Российской Федерации.

"Работаете в России – сделайте вид на жительство. Потому что дальше это будет еще усложняться", — сказал он.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной рады Украины от правящей партии "Слуга народа" предложили законопроект об уголовном наказании в отношении лиц, скрывших информацию о наличии у них российского гражданства. По мнению инициаторов новой законодательной нормы, за подобное правонарушение стоит лишать свободы на срок от двух до пяти лет.

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#россия #гражданство #белорусы

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