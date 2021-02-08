Биолог Марков рассказал о главных проблемах российской науки

Финансирование российской науки находится на недопустимо низком уровне и не растет, заявил Александр Марков.

Финансирование российской науки находится на недопустимо низком уровне и не растет, заявил доктор биологических наук и заведующий кафедрой биологической эволюции биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Марков. Число научных работников, особенно хороших ученых, сокращается — проблема финансирования остается основной и ее надо решать, отметил Марков.

Палеонтолог раскритиковал практику выделения отдельных приоритетных научных направлений, в которые вкладываются основные средства. Это приводит к фрагментации научной среды, указывает Марков — равномерное финансирование науки поможет развиться целостной научной среде, а не изолированным ее областям.

Вытекает из проблемы финансирования другая — уровень зарплат ученых, особенно лаборантов и аспирантов, рассказал Марков.

«Я не знаю точной статистики, но основная масса научных работников, особенно такие категории, как аспиранты, получают очень маленькие зарплаты. Институт аспирантуры будет очень быстро деградировать в таких условиях. У начальников, профессоров, заведующих кафедрами побольше зарплаты, но основная масса научных работников очень мало получает», — поделился биолог во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Ранее депутат Госдумы РФ Максим Зайцев объяснил, как не допустить «оттока мозгов» из России за рубеж. По его словам, развитию науки мешает пристальное внимание чиновников, которые плохо понимают, что действительно необходимо ученым.