Украинский боксер Усик рассказал, сколько зарабатывает на боях

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик рассказал правду о своих гонорарах в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Александр Усик рассказал правду о своих гонорарах в интервью YouTube-каналу "Ходят слухи".

За победу в поединке с польским боксером Кшиштофом Гловацки в 2016 году, которая принесла Усику титул чемпиона мира в первом тяжелом весе, украинец в итоге получил 45 тысяч долларов, хотя в СМИ писали о гораздо большей сумме — 300-400 тыс. долларов. Боксер объяснил, с чем связана такая разница в оценке выплат.

"Люди, озвучивающие наши гонорары, не до конца понимают, что это не конечная сумма, которую получает спортсмен. Есть налоги, команда, промоутеры, затраты…" — рассказал Усик.

Звезда бокса опроверг информацию, что его состояние равняется пяти миллионам долларов. Хотя спортсмен отметил, что даже его родственники порой верят в то, что он сказочно богат. При этом Усик доволен своим финансовым положением, так как направляет средства в недвижимость и бизнес.