Мосгорсуд решил сократить арест главреда "Медиазоны"

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов проведет в СИЗО 15 суток вместо 25.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов проведет в СИЗО 15 суток вместо 25.

Московский городской суд пересмотрел срок наказания для главреда "Медиазоны" по протоколу о несогласованной акции в столице РФ. В ходе очередного обсуждения дела было принято решение сократить количество дней, которые Смирнов должен провести в СИЗО, с 25 до 15, передает РИА Новости.

Ранее столичный суд признал журналиста виновным в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. За совершенное деяние Смирнову грозило 30 суток ареста, но дворец правосудия счел необходимым приговорить его лишь к 25.