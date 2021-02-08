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19:49   8 Февраля 2021
Общество

Мосгорсуд решил сократить арест главреда "Медиазоны"

Мосгорсуд решил сократить арест главреда "Медиазоны"

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов проведет в СИЗО 15 суток вместо 25.

Московский городской суд пересмотрел срок наказания для главреда "Медиазоны" по протоколу о несогласованной акции в столице РФ. В ходе очередного обсуждения дела было принято решение сократить количество дней, которые Смирнов должен провести в СИЗО, с 25 до 15, передает РИА Новости.

Ранее столичный суд признал журналиста виновным в повторном нарушении порядка проведения массовых мероприятий. За совершенное деяние Смирнову грозило 30 суток ареста, но дворец правосудия счел необходимым приговорить его лишь к 25.

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