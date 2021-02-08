Жители 624 городов РФ подали заявки на участие в конкурсе "Мастера гостеприимства"

Период регистрации желающих принять участие во втором сезоне всероссийского конкурса “Мастера гостеприимства” близится к завершению.

Период регистрации желающих принять участие во втором сезоне всероссийского конкурса “Мастера гостеприимства” близится к завершению.

Всего с момента объявления регистрации участие в конкурсе захотели принять 29 561 человек, заявил заместитель генерального директора АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Агафонов. По его словам, такие показатели на треть превышают число заявок в прошлом году.

"Это еще раз подтверждает интерес представителей индустрии гостеприимства к конкурсу, желание развивать туризм в России", — подчеркнул Агафонов.

Всего регистрацию прошли россияне из 85 регионов и 624 городов страны. Как сообщили в медиацентре "Патриот", наиболее активными оказались жители Новосибирской и Ульяновской областей, а также Ставропольского края.