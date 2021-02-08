Познер рассказал, где чувствует себя как дома

Телеведущий и журналист Владимир Познер имеет три гражданства, но проживает в России. Он рассказал, что чувствует себя дома во Франции и объяснил свои предпочтения.

Телеведущий и журналист Владимир Познер имеет три гражданства, но проживает в России. Он рассказал, что чувствует себя дома во Франции и объяснил свои предпочтения.

Журналист ответил на вопрос, где ему лучше живется. Комментарий опубликован на сайте "Познер Online". Телеведущий уточнил, что именно значит формулировка "лучше живется". Выбор состоял из США, Франции и России.

"Где больше денег платят? Вот мне лучше всего живется во Франции", — констатировал Познер.

По его словам, там он чувствует себя "по-настоящему дома". Речь идет не только о его квартире в Париже, но и в целом о стране.

Журналист пояснил, что с незнанием французского языка там может не понравится. Телеведущий назвал французов непростыми.

"Это очень субъективно", — подытожил он.

Познер также выбрал предпочитаемые города — Париж и Нью-Йорк. На вопрос о себе журналист заявляет, что он является "парижским нью-йорковцем". В Америке он работал на телеканале CNBC с 1991 по 1997 год. Сейчас ведущий проживает в России.