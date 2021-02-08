Мотострелки Черноморского флота РФ провели учения по огневой подготовке в Крыму

Снайперы-разведчики совместно с подразделением береговой обороны ЧФ России приступили к тренировкам по огневой подготовке на стрельбище армейского корпуса.

Снайперы-разведчики совместно с подразделением береговой обороны ЧФ России приступили к тренировкам по огневой подготовке на стрельбище армейского корпуса.

На учениях мотострелки отработали навыки огневой позиции, маскировку на открытой местности, а также скрытое передвижение между позициями. В соответствии с планом боевой подготовки тренировки проходят в формате дуэлей. Парная "дуэль" проводится со скрытых позиций, которые расположены на максимальном расстоянии.

В ходе учений снайперы сдали нормативы по сборке оружия на время и метанию ручной осколочной гранаты. Контрольные стрельбы выполнялись из автоматов АК-74.

По данным пресс-службы Черноморского флота России в Севастополе, на маневрах задействовали более 200 военнослужащих из состава мотострелковых подразделений армейского корпуса.