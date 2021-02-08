Коротченко объяснил, как ответят ВКС РФ на "многосферную" атаку НАТО

Стратеги НАТО разработали концепцию "многосферной" атаки, против которой в России найден надежный ответ.

Стратеги НАТО разработали концепцию "многосферной" атаки, против которой в России найден надежный ответ.

Одновременная атака на противника всеми средствами воздушного нападения в НАТО назвали "многосферной". В свежем выпуске журнала "Воздушно-космические силы. Теория и практика", издаваемом Военным учебно-научным центром ВВС, опубликована статья, в которой рассказано, как ВКС РФ отразят эту атаку и нанесут агрессору непоправимые потери. Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Nation News прокомментировал выводы статьи.

"У нас ничего изобретать не надо, у нас практически построена, функционирует и находится на боевом дежурстве эффективная система воздушно-комической обороны", — подчеркнул он.

Коротченко рассказал, что эта система способна засечь и отследить любые воздушные цели. По его словам, по вражеским целям немедленно будет открыт огонь из подходящих комплексов ПВО. Любая "многосферная" атака со стороны НАТО гарантированно будет отражена, а ответные действия нанесут агрессору такой ущерб, что он потребует мира.