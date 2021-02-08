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19:38   8 Февраля 2021
Армия

Коротченко объяснил, как ответят ВКС РФ на "многосферную" атаку НАТО

Коротченко объяснил, как ответят ВКС РФ на "многосферную" атаку НАТО

Стратеги НАТО разработали концепцию "многосферной" атаки, против которой в России найден надежный ответ.

Одновременная атака на противника всеми средствами воздушного нападения в НАТО назвали "многосферной". В свежем выпуске журнала "Воздушно-космические силы. Теория и практика", издаваемом Военным учебно-научным центром ВВС, опубликована статья, в которой рассказано, как ВКС РФ отразят эту атаку и нанесут агрессору непоправимые потери. Военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в беседе с корреспондентом Nation News прокомментировал выводы статьи.

"У нас ничего изобретать не надо, у нас практически построена, функционирует и находится на боевом дежурстве эффективная система воздушно-комической обороны", — подчеркнул он.

Коротченко рассказал, что эта система способна засечь и отследить любые воздушные цели. По его словам, по вражеским целям немедленно будет открыт огонь из подходящих комплексов ПВО. Любая "многосферная" атака со стороны НАТО гарантированно будет отражена, а ответные действия нанесут агрессору такой ущерб, что он потребует мира.

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