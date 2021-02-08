Журавко: США отбросили все «стоп-краны»  и пошли в лобовую атаку на РФ

Соединенные Штаты Америки попытались сымитировать в России государственный переворот. И хотя эта попытка вмешательства провалилась, она, тем не менее может послужить поводом для нового витка эскалации в Донбассе.

Соединенные Штаты Америки попытались сымитировать в России государственный переворот. И хотя эта попытка вмешательства провалилась, она, тем не менее, может послужить поводом для нового витка эскалации в Донбассе.

Такое мнение в беседе с Федеральным бизнес-агентством «Экономика сегодня» высказал бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко.

По его словам, своими действиями США показали, что в своей антироссийской политике они отбросили все «стоп-краны» и ринулись в лобовую атаку. Возможно, своими действиями американцы дали отмашку на создание у российских границ еще одной горячей точки, которая появится после возобновления полноценных боевых действий в Донбассе.

На фоне экономических и политических проблем Украины, которые полностью игнорируются властями, в стране проводятся мероприятия по усилению вооруженных сил, а президент Зеленский подписал распоряжение о проведении инспекции в войсках.

Возможно, украинский лидер рассчитывает, что в случае возобновления горячей фазы конфликта в Донбассе, это поможет отвлечь внимание населения от провалов властей во внутренней политике.

«Это прежде всего массовая социальная напряженность по поводу беспрецедентного увеличения коммунальных тарифов, которое пока не удается сбить полицейскими методами. Также наметился рост недовольства реформой образования, провалом вакцинации от COVID-19 и закрытием оппозиционных телеканалов, замена их на более агрессивные и националистические», — перечислил Журавко причины недовольства украинцев.

Помимо того, что украинские власти сами могут быть заинтересованы в обострении военного конфликта в Донбассе, их на это подначивают и западные «партнеры» — Европа и США. В частности, новый президент США Джо Байден в своей недавней речи заявил, что Вашингтон «заставит Россию платить» за ее действия. А также Байден добавил, что закончились дни, когда «США пасовали перед Россией».

«26 января в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным Байден прямо называл происходящее в Донбассе агрессией РФ против Украины», — напомнил бывший депутат.

Таким образом, по словам Журавко, американцы сорвали все «стоп-краны» в своей антироссийской деятельности, а попытавшись изобразить в России что-то похожее на украинский майдан, они пошли в лобовую атаку. В Киеве эти действия США могут быть восприняты, как сигнал к активизации боевых действий в Донбассе, где с середины лета 2020 года, хоть и с регулярными нарушениями, но сохранялся режим перемирия.