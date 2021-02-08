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19:12   8 Февраля 2021
Политика

МИД Германии объявил персоной нон грата сотрудника посольства РФ

МИД Германии объявил персоной нон грата сотрудника посольства РФ

Министерство иностранных дел ФРГ объявило персоной нон грата сотрудника посольства России в качестве ответной меры.

Пресс-служба МИД Германии заявила, что сотрудник российского посольства в Берлине теперь является персоной нон грата.

"Этим шагом федеральное правительство реагирует на решение России от пятницы", — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство России 5 февраля объявило персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных протестах в Москве и Петербурге.

Представители посольств этих европейских стран в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ, им был заявлен протест. В Германии решение России назвали неоправданным и сообщили о законности действий своего дипломата.

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