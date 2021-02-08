МИД Германии объявил персоной нон грата сотрудника посольства РФ

Министерство иностранных дел ФРГ объявило персоной нон грата сотрудника посольства России в качестве ответной меры.

Министерство иностранных дел ФРГ объявило персоной нон грата сотрудника посольства России в качестве ответной меры.

Пресс-служба МИД Германии заявила, что сотрудник российского посольства в Берлине теперь является персоной нон грата.

"Этим шагом федеральное правительство реагирует на решение России от пятницы", — говорится в сообщении.

Внешнеполитическое ведомство России 5 февраля объявило персонами нон грата шведского, польского и немецкого дипломатов, участвовавших в незаконных протестах в Москве и Петербурге.

Представители посольств этих европейских стран в связи с соответствующим решением были вызваны в МИД РФ, им был заявлен протест. В Германии решение России назвали неоправданным и сообщили о законности действий своего дипломата.