Ефремов подал жалобу на приговор Пресненского суда

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор, вынесенный ему Пресненским судом Москвы, передает ОНК.

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор, вынесенный ему Пресненским судом Москвы, передает ОНК.

Ефремова перевезли в Москву из белгородской колонии и поместили в СИЗО №5 "Водник", где он отбывал наказание до вступления приговора в законную силу. Это связано с расследованием уголовного дела о подкупе свидетелей, артист согласился помогать следствию и будет давать показания, сообщало Федеральное агентство новостей.