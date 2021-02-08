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19:06   8 Февраля 2021
Общество

Ефремов подал жалобу на приговор Пресненского суда

Ефремов подал жалобу на приговор Пресненского суда

Осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов подал кассационную жалобу на приговор, вынесенный ему Пресненским судом Москвы, передает ОНК.

Ефремова перевезли в Москву из белгородской колонии и поместили в СИЗО №5 "Водник", где он отбывал наказание до вступления приговора в законную силу. Это связано с расследованием уголовного дела о подкупе свидетелей, артист согласился помогать следствию и будет давать показания, сообщало Федеральное агентство новостей.

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#приговор #жалоба #ефремов

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