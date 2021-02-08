Толик Полено из сериала "Счастливы вместе" допустил перезапуск ситкома

Популярный ситком "Счастливы вместе", выходивший в эфире телеканала ТНТ с 2006 года, может получить вторую жизнь. Об этом рассказал исполнитель роли Анатолия Полено Павел Савинков.

Популярный ситком "Счастливы вместе", выходивший в эфире телеканала ТНТ с 2006 года, может получить вторую жизнь. Об этом рассказал исполнитель роли Анатолия Полено Павел Савинков.

Комедийный сериал "Счастливы вместе", являющийся российской адаптацией американского шоу "Женаты и с детьми", насчитывает шесть сезонов. После третьего сезона ситком встал на оригинальные "рельсы", превратившись в самобытный проект.

Актер Павел Савинков, сыгравший в сериале обаятельного подкаблучника Толика Полено, живущего по соседству с Букиными, не исключил, что ситком может быть перезапущен, поскольку в мире есть спрос на ностальгию.

"А уж в нашей стране ностальгия популярна как нигде. Чего стоит одна только «Дискотека 80-х», — подчеркнул актер в интервью NEWS.ru. — Мы вообще почему-то больше счастливы в прошлом, чем в настоящем. Возможно, из-за склонности его идеализировать".

Савинков признался, что испытывает сомнения касательно целесообразности перезапуска шоу: по словам актера, истории известно множество случаев, когда "реанимированные" проекты на деле не вызывали ничего, кроме грусти.