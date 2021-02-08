Стокгольм высылает российского дипломата

Власти Швеции высылают российского дипломата, об этом заявила глава внешнеполитического ведомства страны Анн Линде в социальной сети Twitter.

Власти Швеции высылают российского дипломата, об этом заявила глава внешнеполитического ведомства страны Анн Линде в социальной сети Twitter.

По ее словам, Стокгольм принял соответствующее решение в рамках ответных мер на высылку сотрудника генконсульства страны в Санкт-Петербурге на фоне участия в незаконных митингах.

Ранее Россия объявила первого секретаря посольства Албании в Москве Йониду Дрогу персоной нон грата в ответ на действия албанской стороны.