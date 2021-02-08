Депутата-коммуниста Бондаренко оштрафовали за участие в незаконной акции

Депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко оштрафовали за участие в несогласованном митинге 31 января. Информацию об этом сообщили в пресс-службе суда.

Депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко оштрафовали за участие в несогласованном митинге 31 января. Информацию об этом сообщили в пресс-службе суда.

Депутат фракции КПРФ должен будет оплатить штраф в размере 20 000 рублей. Парламентарий полностью проигнорировал предупреждение о незаконности акции и стал участником митинга. Сотрудники правоохранительных органов Саратова составили на депутата КПРФ протокол за административное правонарушение.

МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали россиян о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и оповещали о том, чем это может грозить.