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18:41   8 Февраля 2021
Общество

Депутата-коммуниста Бондаренко оштрафовали за участие в незаконной акции

Депутата-коммуниста Бондаренко оштрафовали за участие в незаконной акции

Депутата Саратовской областной думы Николая Бондаренко оштрафовали за участие в несогласованном митинге 31 января. Информацию об этом сообщили в пресс-службе суда.

Депутат фракции КПРФ должен будет оплатить штраф в размере 20 000 рублей. Парламентарий полностью проигнорировал предупреждение о незаконности акции и стал участником митинга. Сотрудники правоохранительных органов Саратова составили на депутата КПРФ протокол за административное правонарушение.

МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали россиян о недопустимости участия в незаконных массовых мероприятиях и оповещали о том, чем это может грозить.

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#суд #митинг #бондаренко

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