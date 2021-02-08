Лавров допустил участие спецслужб ФРГ в создании фильма Навального

Фильм блогера Алексея Навального невозможно было бы сделать без участия официальных властей ФРГ. Об этом заявили в МИД России.

Фильм блогера Алексея Навального невозможно было бы сделать без участия официальных властей ФРГ. Об этом заявили в МИД России.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал фильм Навального. По его словам, в этом могут быть замешаны спецслужбы Германии. Лавров уверен, что Запад пытается обозначить тему Навального чуть ли не основной в диалоге с российской стороной. Таким заявлением глава МИД прокомментировал возможное сотрудничество блогера с ФРГ.