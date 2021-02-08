Осужденный за ДТП Ефремов снова оказался в СИЗО "Водник"

Актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, снова поместили в СИЗО "Водник", где он содержался до вступления приговора в силу.

Актера Михаила Ефремова, осужденного за смертельное ДТП, снова поместили в СИЗО "Водник", где он содержался до вступления приговора в силу.

Ранее артиста этапировали из колонии Белгородской области в Москву для проведения следственных действий по делу о даче ложных показаний свидетелями защиты Ефремова. В этом процессе артист участвует как свидетель, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, актер устроил ДТП с летальным исходом на Смоленской площади в столице. Нетрезвый Ефремов выехал на встречную полосу, где врезался в фургон, водитель которого скончался в больнице. Суд Москвы приговорил артиста к 7,5 года заключения в колонии общего режима.