Депутат Госдумы РФ назвал причину оттока российских ученых за границу

По его словам, нехватка исследователей связана с невысоким уровнем заработной платы, отсутствием необходимого оборудования и должной поддержки.

Депутат Госдумы РФ от ЛДПР, зампредседателя комитета по образованию и наук Максим Зайцев объяснил, как не допустить «оттока мозгов» российских ученых за рубеж. Об этом он рассказал на пресс-конференции «Настоящее и будущее российской науки», проводимой Медиагруппой «Патриот» в понедельник, 8 февраля.

По его словам, во многом развитию национальной науки мешает слишком пристальное внимание чиновников, которые едва ли понимают, что в действительности необходимо ученым.

«Вспоминать о российской науке нужно не один раз в год, как это было раньше. Ею нужно заниматься и очень просто. Ей нужно перестать мешать. У нас над специалистами, исследователями стоят чиновники, которые не понимают, что такое наука и что нужно ученым. И поэтому вопрос “оттока мозгов” ученых стоит достаточно серьезно», — заявил Зайцев.

По словам депутата, отток ученых связан не столько с заработными платами, сколько с отсутствием оборудования и должной поддержки. Кроме того, далеко не у всех исследователей есть возможность изучать международный опыт, необходимый для исследований и разработок.

«В ведущих странах, где широко занимаются научной деятельностью, средняя зарплата составляет от 5 до 10 тыс. долларов [372-744 тыс. руб.]. У нас руководители научного центра максимум — и далеко не всегда — получают порядка 95-100 тыс. руб. Второй момент — вопрос помощи ученым. Нужно предоставить им соответствующее оборудование. Если научное сообщество работает над проектом, и у него есть необходимость в информации, то нужно много всего сделать для этого и потратить время. Должна быть пересмотрена система грантовой поддержки», — не сомневается гость «Патриота».

С другой стороны, продолжил депутат, необходимо обратить внимание и на популяризацию имиджа ученых.

«Например, выпускать ролики и фильмы о достижениях того или иного инноватора. У нас это отсутствует. Нет министерства пропаганды, которое должно заниматься этим вопросом. Есть проблемы по работе комитета. В весеннем семестре будет рассматриваться всего три закона о науке. Это катастрофически мало», — посетовал политик.

По словам Зайцева, успех советской науки преимущественно был связан с отсутствием бюрократизации. Сегодня же научное поле пытаются перевести на «рельсы» стандартов.

«Почему сегодня наша наука страдает? Мы пытаемся все стандартизировать, ввести параметры, которые должны поднять науку на новую ступень. Но чиновники, которые сегодня сидят и спрашивают результат, не понимают, какой результат им нужен. Им нужен результат, чтобы поставить галочку, чтобы отчитаться», — объяснил Зайцев.

Впрочем, таковым исключением является создание российскими учеными первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», констатировал депутат.

«При создании “Спутника V” мы убрали бюрократию, коррупцию, потому что все были заинтересованы в результате. Поэтому мы должны номинировать создателей вакцины на Нобелевскую премию. Мы понимаем, что есть задача, мы даем возможность ученым эту задачу решить, не контролируя их», — сказал участник пресс-конференции.

В конце декабря прошлого года президент России Владимир Путин предложил объявить 2021 Годом науки и технологии в России. Об этом он заявил на заседании попечительского совета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Президент России Владимир Путин подписал указ о том, что 2021 год в стране будет Годом науки и технологий.????????????⚗️???? Цель указа – дальнейшее развитие науки и технологий в Российской Федерации.#инновации #наука #ученые #развитие pic.twitter.com/1pA7zmNyuA — Russia in Estonia ???????????????? (@RusEmbEst) December 28, 2020

«Хотел бы именно сегодня здесь, на площадке попечительского совета МГУ — университета мирового уровня <...> предложить объявить в России наступающий 2021 год Годом науки и технологий», — сказал российский лидер.

На заседании совета по науке и образованию 8 февраля президент Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову и министру образования и науки Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Так он отреагировал на слова сотрудницы института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной о том, что ее зарплата как старшего сотрудника составляет 25 тысяч рублей, а надбавка с этого года положена в размере 6 тысяч рублей.

Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах https://t.co/1RwGujvxpg pic.twitter.com/BKLTgGEz1W — РИА Новости (@rianru) February 8, 2021

«Что касается уровня заработной платы и ссылки на то, что она была декларирована, но средства не выделяются — вот это надо очень хорошо проверить, посмотреть, как принимались решения на уровне ваших учреждений. Этот вопрос сейчас, эту шайбу, я сейчас направлю и министру Фалькову, и министру Силуанову. За последнее время как мы увеличили средства на это направление деятельности?» — отметил Путин.

Президент добавил, что будет ждать подробный доклад по данному вопросу.