Апостроф: Украина сейчас даже не третий уровень проблем для США
Украина не входит в число приоритетных задач, решением которых намерены заниматься Соединенные Штаты Америки. Судя по международной повестке США, которую 4 февраля озвучил глава Белого дома Джо Байден, Украина находится даже не на втором месте внешнеполитических интересов Вашингтона.
Об этом в материале для украинского издания «Апостроф» рассуждает доктор политических наук, эксперт-американист Сергей Галака.
По словам специалиста, Байден, говоря о внешнеполитических планах США ни разу не упомянул Украину. Главным посылом американского президента было заявление, что США возвращаются в мировую политику на правах лидера.
Сейчас Джо Байдену, который связан финансовыми и кадровыми вопросами, приходится думать о том, как «сшить» страну. Кроме того, остро стоит вопрос помощи гражданам, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также решить проблему вакцинации.
В том, что касается внешней политики, в приоритете у Вашингтона будут европейские и азиатские союзники, а также Китай, в отношении которого американцы продолжат придерживаться курса прошлого президента – Дональда Трампа.
Кроме того, Байден, пригрозил России, заявив, что не станет «подтанцовывать» под ее дудку.
«Не думаю, что американцы сейчас пойдут на радикальные действия против России. Радикальные — это отключение от SWIFT, поскольку русский аналог — система «Мир» — явно не сможет ее заменить. И — нефтяное эмбарго, что станет практически объявлением войны», — отметил Галака.
При этом эксперт отмечает, что Украину Байден в своей речи не упомянул ни разу. То есть можно предположить, что как минимум до осени 2021 года Украина не будет у США в приоритете. К осени, отмечает Галака, Штаты возможно определяться со своими экономическими перспективами, завершат вакцинацию населения от COVID-19, а также определяться с позицией относительно Китая и России.
Триггером для возвращения Украины в американскую повестку дня может стать первая встреча «Крымской платформы», которая назначена на август.
«Украина сейчас не второй и даже не третий уровень проблем для США. Зеленский пригласил Байдена с визитом. Ну так тот все бросит и приедет. Шучу. Здесь, если хотя бы до лета приехал бы госсекретарь — было бы уже очень хорошо: это был бы символический визит», — отмечает эксперт.
В заключение американист напомнил, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен уже заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что изменений в формате американо-украинских отношений пока не предвидится. То есть, США будут демонстрировать свое присутствие на Украине – проводить полеты дальних беспилотных разведчиков Hawk, а в Черное море раз в месяц будет заходить американский эсминец с крылатыми ракетами или ядерным оружием на борту – но не более того.