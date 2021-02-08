Апостроф: Украина сейчас даже не третий уровень проблем для США

Украина не входит в число приоритетных задач, решением которых намерены заниматься США. Судя по международной повестке, которую озвучил глава Белого дома Джо Байден, Украина находится даже не на втором месте внешнеполитических интересов Вашингтона.

Украина не входит в число приоритетных задач, решением которых намерены заниматься Соединенные Штаты Америки. Судя по международной повестке США, которую 4 февраля озвучил глава Белого дома Джо Байден, Украина находится даже не на втором месте внешнеполитических интересов Вашингтона.

Об этом в материале для украинского издания «Апостроф» рассуждает доктор политических наук, эксперт-американист Сергей Галака.

По словам специалиста, Байден, говоря о внешнеполитических планах США ни разу не упомянул Украину. Главным посылом американского президента было заявление, что США возвращаются в мировую политику на правах лидера.

Сейчас Джо Байдену, который связан финансовыми и кадровыми вопросами, приходится думать о том, как «сшить» страну. Кроме того, остро стоит вопрос помощи гражданам, пострадавшим от эпидемии коронавируса, а также решить проблему вакцинации.

В том, что касается внешней политики, в приоритете у Вашингтона будут европейские и азиатские союзники, а также Китай, в отношении которого американцы продолжат придерживаться курса прошлого президента – Дональда Трампа.

Кроме того, Байден, пригрозил России, заявив, что не станет «подтанцовывать» под ее дудку.

«Не думаю, что американцы сейчас пойдут на радикальные действия против России. Радикальные — это отключение от SWIFT, поскольку русский аналог — система «Мир» — явно не сможет ее заменить. И — нефтяное эмбарго, что станет практически объявлением войны», — отметил Галака.

При этом эксперт отмечает, что Украину Байден в своей речи не упомянул ни разу. То есть можно предположить, что как минимум до осени 2021 года Украина не будет у США в приоритете. К осени, отмечает Галака, Штаты возможно определяться со своими экономическими перспективами, завершат вакцинацию населения от COVID-19, а также определяться с позицией относительно Китая и России.

Триггером для возвращения Украины в американскую повестку дня может стать первая встреча «Крымской платформы», которая назначена на август.

«Украина сейчас не второй и даже не третий уровень проблем для США. Зеленский пригласил Байдена с визитом. Ну так тот все бросит и приедет. Шучу. Здесь, если хотя бы до лета приехал бы госсекретарь — было бы уже очень хорошо: это был бы символический визит», — отмечает эксперт.

В заключение американист напомнил, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен уже заявил главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, что изменений в формате американо-украинских отношений пока не предвидится. То есть, США будут демонстрировать свое присутствие на Украине – проводить полеты дальних беспилотных разведчиков Hawk, а в Черное море раз в месяц будет заходить американский эсминец с крылатыми ракетами или ядерным оружием на борту – но не более того.