Суд самостоятельно решит вопрос допуска "Алмаз-Антея" к делу о МН17

Следственному судье по делу о крушении МН17 разрешили самостоятельно решить вопрос допуска российского концерна "Алмаз-Антей" к месту реконструкции крушения самолета.

Следственному судье по делу о крушении МН17 разрешили самостоятельно решить вопрос допуска российского концерна "Алмаз-Антей" к месту реконструкции крушения самолета.

С требованием приобщить доклад "Алмаз-Антея" ранее выступила защита обвиняемого россиянина Олега Пулатова. В результате Окружной суд Гааги согласился с требованием защиты. Решение об этом 8 февраля огласил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс. Теперь следственный судья самостоятельно сможет решить вопрос о допуске российских экспертов к месту реконструкции крушения Boeing 777 "Малайзийских авиалиний".

В документах концерна 2015-–2016 годов проводится сравнение повреждений лайнера с результатами полевых испытаний с применением ракеты, которой, как считает следствие, он мог быть сбит. Также доклады "Алмаз-Антея" будут приобщены к делам еще троих обвиняемых, заявил суд.