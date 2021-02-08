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17:48   8 Февраля 2021
Политика

Алексей Пушков объявил начало тоталитарной революции в США

Алексей Пушков объявил начало тоталитарной революции в США

В США началась революция. Об этом заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале Пушков привел доказательства того, что "тоталитарная революция в Соединенных Штатах разгорается". Признание всех несогласных "внутренними террористами", масштабная "охота на ведьм", зачисление свободы слова к арсеналу правых политических сил, уничтожение истории собственной страны и насильственное насаждение "правильной мысли" - явные и недвусмысленные признаки зарождающейся революции, считает Пушков.

Также политик отметил, что Россию "должны перестать интересовать американские оценки" и нам не следует "отвечать на каждую глупость", сказанную из-за рубежа.

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#россия #сша #алексей пушков

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