Алексей Пушков объявил начало тоталитарной революции в США

В США началась революция. Об этом заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В США началась революция. Об этом заявил председатель Временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

В своем Telegram-канале Пушков привел доказательства того, что "тоталитарная революция в Соединенных Штатах разгорается". Признание всех несогласных "внутренними террористами", масштабная "охота на ведьм", зачисление свободы слова к арсеналу правых политических сил, уничтожение истории собственной страны и насильственное насаждение "правильной мысли" - явные и недвусмысленные признаки зарождающейся революции, считает Пушков.

Также политик отметил, что Россию "должны перестать интересовать американские оценки" и нам не следует "отвечать на каждую глупость", сказанную из-за рубежа.