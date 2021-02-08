Путин рассказал, как можно стать правителем мира

Миром будет править тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Миром будет править тот, кто станет лидером в глобальном соревновании за технологии и знания, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Об этом глава государства рассказал на Совете по науке и образованию. Помимо этого, Путин добавил, что научный и технологический суверенитет является вопросом настоящего и будущего России. По его словам, у страны есть все необходимое, чтобы находиться в числе лидеров в области науки.

"Мы видим, что глобальные соревнования за технологии и знания во всем мире стремительно растут, <…> и совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперед, будет определять дальнейшее развитие всего человечества", — подчеркнул он.

Путин поручил Правительству РФ подготовить новую государственную программу научно-технологического развития, кардинально изменив подходы к финансированию сферы за счет бюджетных средств.