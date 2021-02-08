СК обвинил мундепа Янкаускаса в нарушении санитарных норм

Следователи предъявили обвинение муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции.

Следователи предъявили обвинение муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции.

Янкаускаса опросили в качестве подозреваемого, сообщил ТАСС его адвокат Илья Уткин. Депутата обвиняют по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированном протесте 23 января.

Напомним, организаторы незаконного шествия подвергли участников мероприятия угрозе распространения коронавируса. На Пушкинской площади, где собрались протестующие, были выявлены 19 человек с COVID-19. Зараженные люди должны были находиться дома на самоизоляции.