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17:47   8 Февраля 2021
Общество

СК обвинил мундепа Янкаускаса в нарушении санитарных норм

СК обвинил мундепа Янкаускаса в нарушении санитарных норм

Следователи предъявили обвинение муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу по делу о нарушении санитарных норм на незаконной акции.

Янкаускаса опросили в качестве подозреваемого, сообщил ТАСС его адвокат Илья Уткин. Депутата обвиняют по статье о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированном протесте 23 января.

Напомним, организаторы незаконного шествия подвергли участников мероприятия угрозе распространения коронавируса. На Пушкинской площади, где собрались протестующие, были выявлены 19 человек с COVID-19. Зараженные люди должны были находиться дома на самоизоляции.

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#москва #протест #янкаускас

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