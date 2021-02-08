Зеленскому придется сплясать и спеть для Европы ради поставок вакцины от COVID

Украине нужно привлекать популярных людей, чтобы повышать уровень доверия к вакцинации, говорят в ЕС.

Украинским властям нужно привлекать популярных людей, чтобы повышать уровень доверия к вакцинации против коронавируса, посоветовал глава представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикас. Но проблема в том, что у страны нет вакцины.

«В 1950-х, когда началась вакцинация от полиомиелита, в нее не все верили. И король рок-н-ролла Элвис Пресли вакцинировался в прямом эфире, и популярность вакцины выросла сразу. Это был очень позитивный пример, нам нужны подобные примеры», — цитирует Маасикаса портал Strana.ua.

Российские козни, американская помощь

На украинской вакцинации сконцентрировано пристальное внимание не только Евросоюза, но и США. В американском посольстве сетуют — мол, украинцы не доверяют вакцинации из-за пророссийских политиков и «распространяемой ими дезинформации».

Например, замглавы Миссии США на Украине Кристина Квин 8 февраля отметила, что этих политиков поддерживают «российский силы», намеренно распространяющие недоверие к вакцинации и подрывающие возможности здравоохранения в целом.

Квин напомнила, что правительство США уже выделило Украине около 43 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. При этом вопрос с вакцинацией так и не сдвинулся с мертвой точки.

В ответ Зеленский не уточняет, на что конкретно были распределены полученные от Америки деньги, но готов выступить в качестве «нового Элвиса» и привиться американо-европейской вакциной корпораций Pfizer и BioNTech. Она в стране появится первой в количестве 200 тысяч доз, убеждает украинский глава.

Что же касается российских вакцин, поставка которых на Украину вполне возможна, их Киев «забраковал» по политическим причинам: Россия «навязывает пропагандистские штампы и идеологии путем поставки вакцины», сказал глава МИД Украины 12 января. Еще раньше посол США в Украине запретил Киеву покупать российскую вакцину.

Мечты о несбывшейся вакцинации

Массовая вакцинация на Украине, несмотря на жаркие дискуссии вокруг нее, до сих пор не началась. В начале февраля Зеленский пожаловался на неравное положение страны по сравнению с европейскими партнерами.

Президент Украины уточнил, что в вопросе получения препарата государство «не в приоритете», несмотря на просьбу украинского правительства к Еврокомиссии помочь с ранним доступом к вакцине по программе COVAX, обеспечивающей лекарством страны с низким уровнем доходов за счет более экономически развитых стран. Как выразился Зеленский, Украина «стоит с протянутой рукой».

Вакцинация в Европе была приостановлена из-за модернизации на заводах Pfizer — привить нужно все страны ЕС, Америку и Украину, а производительных мощностей не хватает. Когда перспективы получить Pfizer стали слишком туманны, Киев рассчитывал на китайскую вакцину CoronaVac и даже подписал договор на поставку с компанией-производителем.

Но на последней фазе испытаний в Бразилии китайская вакцина показала эффективность 50,38%. Общественное мнение не заставило себя долго ждать: согласно последнему опросу, вакцине из Китая доверяет всего 6% украинцев.

Последняя надежда

Поняв, что «китайский вариант», как и западный, провалился, власти Украины сделали еще одну попытку. Сегодня Зеленский заявил, что импортироваться будет британская AstraZeneca. У нее среди западных аналогов наименьшая эффективность — 82%, но Украина допускает на рынок препараты с эффективностью, как минимум, в 70%.

То, что руководством Украины принимается «на ура», в европейских странах отвергается. Почти все страны Евросоюза отказались от использования AstraZeneca для вакцинации пожилых людей — препарат не рекомендуют колоть людям старше 65 лет, а в Испании, Италии и Бельгии — старше 55 лет.

Немецкие СМИ сообщали, что эта вакцина дает иммунитет пожилым людям лишь в 10% случаев. Издание Financial Times опубликовало результаты исследования института Оксфорда и ученых из ЮАР, в которых сказано, что против нового штамма коронавируса AstraZeneca бесполезна.

Украинский минздрав никаких возрастных ограничений для AstraZeneca не вводит. Допускается, что можно колоть ее всем. Офис президента сообщает, что в Украину будет поступать вакцина, произведенная в Индии, а не в Великобритании. Для членов Евросоюза AstraZeneca производит вакцину на заводе в Бельгии. Тут уместно привести фразу, сказанную Зеленским 1 февраля.

«То, что Украина не является равным членом Европейского союза или мира подтвердилось условиями вакцинации», — заявил тогда украинский лидер.

То, что страна вообще не является членом Евросоюза, президент Зеленский не упомянул.

Ранее мы писали о том, как Берлин выбирал между благополучием Германии и всей Европы в вопросе вакцинации.