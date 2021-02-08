Врач рассказал, что стало с внешностью Оксаны Самойловой после операций

Врач сообщил, что жена рэпера Джигана минимум пять раз обращалась к помощи пластического хирурга.

Российский хирург Тимур Шарвадзе рассказал о том, к каким операциям по изменению внешности могла прибегнуть супруга рэпера Джигана, Instagram-модель и многодетная мать Оксана Самойлова.

По мнению специалиста, Самойловой потребовалось как минимум пять пластических операций, чтобы трансформировать свою внешность. В частности, 32-летняя знаменитость прибегла к ринопластике.

Кроме того, Шарвадзе отметил, что модель не отказалась от изменения формы подбородка — по сравнению с более ранними фото овал лица стал заостренным, а такой эффект достигается лишь после установки импланта или введения филлеров, считает эксперт.

Модель, со слов Шарвадзе, совершила и подтяжку бровей. Кроме того, хирург подчеркнул, что острые скулы 32-летней знаменитости — результат удаления комков Биша, а скулы, губы и носогубные складки супруга Джигана поддерживает в тонусе благодаря уколам гиалуроновой кислоты.

Однако Шарвадзе убежден в том, что Instagram-модель не решилась на операцию по изменению формы век и разреза глаз.

«Это видно по характерному нависанию начинающейся А-деформации — когда складка верхнего века не повторяет контур ресниц, а представляет собой букву "А"», — заключил специалист.

Напомним, ранее Оксана Самойлова призналась, что решила сохранить брак с Джиганом ради будущего детей.