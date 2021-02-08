17:13 8 Февраля 2021Политика
Суд Нидерландов готов приобщить к делу MH17 материалы "Алмаз-Антея"
Голландский суд согласился с требованием защиты россиянина Олега Пулатова приобщить к делу о крушении малайзийского "боинга" на Украине материалы концерна "Алмаз-Антей".
Голландский суд согласился с требованием защиты россиянина Олега Пулатова приобщить к делу о крушении малайзийского "боинга" на Украине материалы концерна "Алмаз-Антей".
Соответствующее решение огласил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс. По его словам, суд не возражает против приобщения к делу о катастрофе MH17 докладов "Алмаз-Антея".
Добавить в досье документы, в которых приводится сравнение повреждений "боинга" с результатами полевых испытаний ракеты, потребовали адвокаты Пулатова.