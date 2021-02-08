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17:13   8 Февраля 2021
Политика

Суд Нидерландов готов приобщить к делу MH17 материалы "Алмаз-Антея"

Суд Нидерландов готов приобщить к делу MH17 материалы "Алмаз-Антея"

Голландский суд согласился с требованием защиты россиянина Олега Пулатова приобщить к делу о крушении малайзийского "боинга" на Украине материалы концерна "Алмаз-Антей".

Соответствующее решение огласил председательствующий судья Хендрик Стейнхейс. По его словам, суд не возражает против приобщения к делу о катастрофе MH17 докладов "Алмаз-Антея".

Добавить в досье документы, в которых приводится сравнение повреждений "боинга" с результатами полевых испытаний ракеты, потребовали адвокаты Пулатова.

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#нидерланды #mh17 #алмаз-антей

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